Зоозащитники против индустрии моды

В британской столице группа защитников природы перекрыла движение автотранспорта на одной из лондонских улиц из-за проходящей здесь недели моды.

Зоозащитники, выступающие против фэшн-индустрии, уверены: производство одежды наносит большой вред окружающей среде, а модные показы только подстегивают потребление.

Тем не менее, зоопротест не помешал любителям моды насладиться подиумным шоу голландского дизайнера Генри Холланда:

"Вдохновением этого сезона для меня стало совмещение двух танцевальных субкультур: диско и рэйва. Обе они появились в период, когда люди были настолько разочарованы тем, что происходило в мире, что все, о чем они могли думать, это выходить на улицы и просто весело проводить время, забыватя обо всем на свете. Думаю, моя последняя коллекция – слегка политизирована, она называется "гражданин мира", название связано с мировыми проблемами и с границами, которые мы сами проводим".

Это уже не первый зоопротест на лондонской неделе моды. Ранее активисты организации "Люди за этичное отношение к животным" (PETA) провели акцию протеста. Зоозащитники облили себя черной жидкостью, что, по их мнению, ассоциируется с производством коженых изделий.

После Лондона недели моды пройдут в Милане и Париже.