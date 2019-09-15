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Пересадка на Лампедузе: поворот в миграционной политике Италии?

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 Андрей Позняков 
Пересадка на Лампедузе: поворот в миграционной политике Италии?
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На берег итальянского острова Лампедуза сошли более 80 мигрантов, которых в Средиземном море взяли на борт спасательного судна активисты организации SOS Méditerranée. Лидер «Движения 5 звёзд» и глава МИД Италии Луиджи ди Майо подчеркнул, что это стало возможным лишь благодаря соглашению с европейскими партнёрами о распределении беженцев. Половину пассажиров судна Ocean Viking согласились принять, в частности, Франция и Германия, а в Италии останутся менее десяти человек.

«Конец пропаганды Сальвини», — так министр культуры Италии назвал решение о высадке мигрантов на Ламедузе.

С этой высадкой мигрантов на Лампедузе связывают поворот в политике официального Рима в отношении беженцев. Прошлое коалиционное правительство запрещало принимать мигрантов, которых доставляли к берегам республики суда некоммерческих организаций. Бывший тогда вице-премьером и главой МВД лидер «Лиги севера» Маттео Сальвини заявлял, что не позволит превратить Италию в европейский лагерь для беженцев. Некоммерческие организации, которые занимаются поиском и спасением мигрантов на лодках в море, он обвинял в сотрудничестве с преступными группировками, зарабатывающими на переправке людей из Африки к Европу.

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