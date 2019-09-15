Израильский кабинет собрался в долине Иордана

Кабинет министров Израиля провёл заедание в Иорданской долине – палестинской территории, об аннексии которой, в случае случае своей победы на досрочных выборах, ранее объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Министры одобрили создание поселения Мевоот Иерихо в долине реки Иордан. Хотя оно фактически существует уже 20 лет, до сих пор оно не получало официальной санкции со стороны израильского правительства.

Этот шаг рассматривается израильскими наблюдателями как попытка Нетаньяху заручиться поддержкой националистического электората перед выборами, которые состоятся 17 сентября.

В палестинской администрации заявили, что решения израильского правительства относительно поселений на территории Западного берега не будут иметь юридической силы с точки зрения международного права.

Министры иностранных дел Организации исламского сотрудничества, собравшиеся на экстренное заседание в саудовском городе Джидда, выразили "абсолютное неприятие и решительное осуждение стремления премьер-министра [Биньямина Нетаньяху] распространить суверенитет Израиля на все районы Иорданской долины и северную часть Мертвого моря".

В США, в свою очередь, заявили, что обещание Нетаньяху никак не противоречит американскому плану урегулирования палестино-израильского конфликта, названному президентом Дональдом Трампом "сделкой века"