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Педро Санчес снова проиграл

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Испания

Испания оценивает ущерб от наводнений

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 Михаил Саленков 
Испания оценивает ущерб от наводнений
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Reuters
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Правительство Испании окажет помощь жителям районов, пострадавших от наводнений на юго-востоке страны.

Премьер-министр Педро Санчес посетил город Ориуэла в провинции Аликанте, где из-за ливневых дождей вышла из берегов река Сегура.

Жертвами наводнений в Испании стали по меньшей мере шесть человек.

Мы используем все возможные средства, для того чтобы справиться с кризисной ситуацией. Представители правительства держат связь с местными властями для оценки ущерба, нанесенного муниципалитетам и сельско-хозяйственному сектору
Педро Санчес
премьер-министр Испании

Дожди на юге Испании продолжались два дня. За сутки в некоторых районах выпала месячная норма осадков. Сильнее всего пострадали Валенсия, Мурсия и Андалусия: повреждены десятки автодорог, нарушено железнодорожное сообщение, из зоны бедствия были эвакуированы около 3,5 тыс. человек.