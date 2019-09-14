Испания оценивает ущерб от наводнений

Правительство Испании окажет помощь жителям районов, пострадавших от наводнений на юго-востоке страны.

Премьер-министр Педро Санчес посетил город Ориуэла в провинции Аликанте, где из-за ливневых дождей вышла из берегов река Сегура.

Жертвами наводнений в Испании стали по меньшей мере шесть человек.

Мы используем все возможные средства, для того чтобы справиться с кризисной ситуацией. Представители правительства держат связь с местными властями для оценки ущерба, нанесенного муниципалитетам и сельско-хозяйственному сектору Педро Санчес премьер-министр Испании

Дожди на юге Испании продолжались два дня. За сутки в некоторых районах выпала месячная норма осадков. Сильнее всего пострадали Валенсия, Мурсия и Андалусия: повреждены десятки автодорог, нарушено железнодорожное сообщение, из зоны бедствия были эвакуированы около 3,5 тыс. человек.