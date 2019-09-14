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США

США подтвердили смерть сына бен Ладена

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 Ольга Кепински 
США подтвердили смерть сына бен Ладена
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Хамза бен Ладен, сын убитого в 2011 году лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, ликвидирован в результате спецоперации США в регионе Афганистана и Пакистана.

Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа.

"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные тактические действия группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с различными террористическими группировками", - отметил президент США.

При этом, когда именно была проведена операция неизвестно. По данным это произошло в последние два года.

В начале 2019 года Госдепартамент объявил о том, что Вашингтон готов заплатить $1 млн за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. По сведениям газеты The New York Times , на тот момент указанная операция уже была проведена, однако власти США не были уверены в смерти бен Ладена младшего.