"Уважайте Монблан!": власти против альпинистов

Мечту покорить Монблан – самую высокую точку Европу – осуществляют в среднем от 20 до 30 тысяч альпинистов ежегодно.

Однако теперь на конечной остановке трамвая Монблан члены специально созданной "белой бригады" проверяют не только снаряжение альпинистов, но и бронь в одной из трех хижин. Это новое правило, введенное французскими властями

Альпинисты поднимались повсюду и кое-как, разбивали лагерь вокруг хижин. И каждый день таких было больше 260 человек. На пути к Монблану мы натыкались на их экскременты. Они везде оставляли за собой грязь, и конечно, ничего не относили вниз Кристоф Делаша член "белой бригады", бывший гид

Именно из-за санитарных проблем, а также из-за участившихся нелегальных подъемов и было введено требование брони. Нарушившим грозит тюремный срок до 2 лет и штраф в размере 300 тысяч евро.

Это хорошо для экологии, для местности. Это добавляет ей ценности, помогает защитить окружающую среду и не превращать Монблан в шоссе для многочисленных туристов Серж Лебушер альпинист

Из-за такой популярности этой вершины мы должны следовать новым правилам. Но все же иногда это кажется перебором. Хотелось бы, чтобы Монблан был более свободным и доступным Бертран Рош гид

Но иногда такая свобода доходит до крайности. В августе несмотря на уговоры британец поднял на вершину гребной тренажер, но из-за усталости и плохих погодных условий не смог спустить его обратно, поэтому оставил на высоте 4300 метров.

Как объясняет сам бывший спецназовец Мэттью Пол Дисней, его целью было подняться на гору высотой 4 810 метров и там "грести", привлекая таким образом внимание общественности к проблемам ветеранов.

В его планах собрать команду и забрать забытый на высоте спортинвертарь.

Проблема в том, что нет никаких санкций. Нет закона, запрещающего людям покорять Монблан на велосипеде или с гребным тренажером. Поэтому некоторые действуют по принципу "если это не запрещено, значит разрешено" Жан-Марк Пейллё мэр Сен-Жерве-ле-Бен

Кроме курьезов восхождение на Монблан может принести и трагический результат. В прошлом году 15 альпинистов погибли на пути к вершине.