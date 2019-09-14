Страны ЕС обсуждают новые налоги в энергетике

Министры финансов стран Евросоюза поддержали упрощение фискальной политики, чтобы сделать ее более прозрачной и предсказуемой. Но для этого понадобится много и усердно работать.

Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

В целом сегодняшние дискуссии еще раз напоминают нам, что мы должны осторожно подходить к возможному пересмотру законодательства. Нам нужны дальнейший анализ и обсуждение, которые комиссия должна провести к концу года Валдис Домбровскис замглавы Еврокомиссии

Также замглавы Еврокомиссии рассказал, что страны ЕС обсуждают несколько вариантов налогов в энергетике для перехода к низкоуглеродной экономике к 2050 году.

В настоящий момент альтернативные технологии производства энергии не выдерживают свободной конкуренции с традиционной тепловой и атомной генерацией и нуждаются в дотациях.