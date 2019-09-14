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Багамы

Багамы готовятся к новому испытанию стихией

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 Ольга Кепински 
Багамы готовятся к новому испытанию стихией
Авторское право
REUTERS/Marco Bello
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К пострадавшим от мощнейшего урагана "Дориан" Багамским островам движется новый тропический циклон. По прогнозам, он может принести с собой до 15 см осадков и сопровождаться порывами ветра до 65 км/ч.

Он формируется к северо-западу от Багамских островов и усиливаясь может пройти очень близко к восточному побережью Флориды.

Новая природная стихия может усложнить итак напряженную гуманитарную работу на островах, куда прибыл с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Финансовый ущерб, нанесенный "Дорианом", пока не ясен, но он будет исчисляться миллиардами долларов. Естественно Багамские острова не будут оплачивать этот счет только из своего кармана. Эти новые крупномасштабные климатические катастрофы требуют новых многосторонних мер реагирования. Одна из них — климатическое финансирование
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

Обрушившийся в начале сентября на Багамский острова "Дориан" унес жизни по меньшей мере 50 человек. Около 2500 пропали без вести. На островах разрушены или повреждены около 13 тысяч строений, обширные территории оказались под водой.