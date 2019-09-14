Власти Зимбабве простились с отстранённым президентом Робертом Мугабе

В столице Зимбабве Хараре состоялось прощание с бывшим президентом Робертом Мугабе. Он умер неделю назад в возрасте 95 лет в больнице Сингапура. Официальная церемония проходила на полупустом 60-тысячном стадионе в присутствии лидеров ряда африканских государств.

В траурном кортеже за гробом шёл действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В ходе выступления он заявил, что Мугабе стоял на защите африканцев. Мнангагва в очередной раз призвал западные страны отменить санкции, которые были введены против Харары за время президентства Мугабе. Эти меры стали реакцией на ряд внутриполитических решений, в частности, на преследование светлокожих граждан, которых лишали собственности и изгоняли.

Мугабе обвиняли не только в расизме, но и в систематическом нарушении прав человека, в коррупции и в политических убийствах. Критики называли его диктатором, а партия Мугабе заявляла о его несменяемости. Супруга зимбабвийского лидера говорила, что даже после смерти его труп готовы выставить на выборы, которые он выиграет, пользуясь всенародной поддержкой. В 2017 Мугабе подал в отставку под давлением массовых протестов, поддержанных армией.

Роберта Мугабе собираются похоронить через месяц в мавзолее.