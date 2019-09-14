Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Венесуэла

Хуан Гуайдо в центре скандала из-за обвинений в связях с наркоторговцами

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Хуан Гуайдо в центре скандала из-за обвинений в связях с наркоторговцами
Авторское право
REUTERS/Manaure Quintero
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Генпрокуратура Венесуэлы объявила об уголовном деле против лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого десятки стран признали главой государства. Основанием для разбирательства стали фотографии политика с мужчинами, которых называют членами колумбийского наркокартеля. Гуйадо подлинность снимков признаёт, но отвергает обвинения в связях с мафией. Он объяснил, что обычно не спрашивает у желающих с ним сфотографироваться о судимости. При этом Гуайдо обвинил правительство Мадуро в связях с повстанческими группировками и наркокартелями Колумбии: «он принимает их как гостей, приглашает их на встречу в Сан-Пауло, защищает их».

Гуайдо подтвердил, что нашумевшие фотографии были сделаны в Колумбии: политик перешёл границу вопреки запретам правительства Николаса Мадуро. Глава МВД Венесуэлы в правительстве Мадуро Нестор Ревероль заявил о наличии доказательств того, что лидера оппозиции эвакуировала мафия:

«Выезд Гуайдо на колумбийскую территорию в феврале этого года был операцией, осуществлённой колумбийскими вооружёнными наркогруппировками. Они предложили безопасность и защиту Гуайдо во время его поездки на территорию Колумбии».

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства в конце января, обвинив президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов, узурпации власти и диктатуре. Переговоры между сторонами конфликта при посредничестве зарубежных государств до сих пор не принесли результата. Депутаты из окружения Гуайдо заявляют, что не намерены продолжать диалог в таком формате, поскольку не видят в этом смысла.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube