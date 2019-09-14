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США

Грета Тунберг протестует в Вашингтоне

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 Андрей Позняков 
Грета Тунберг протестует в Вашингтоне
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста молодёжного движения в защиту окружающей среды у Белого дома в Вашингтоне. Демонстранты обвиняют власти США в неадекватной политике и в игнорировании угрозы глобального потепления. Грета Тунберг призвала участников движения не прекращать протесты:

«Я невероятно благодарна каждому из вас, я так горжусь вами, теми, кто пришёл сюда. Здесь много людей, намного больше, чем, как я думаю, кто-либо ожидал. Я была позади толпы, видела лишь людей передо мной. Но это впечатляюще. Просто никогда не сдавайтесь. Мы будет продолжать. Увидимся на следующей неделе 20 сентября».

Грета Тунберг прибыла в США в конце августа: он пересекла Атлантику на яхте, оборудованной солнечными батареями и водяными турбинами для выработки электричества. В среду она должна выступить в Конгрессе, а в пятницу намерена принять участие во Всемирной забастовке в защиту климата. Затем она, как ожидается, появится на саммите ООН по климату.

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