Грета Тунберг протестует в Вашингтоне

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста молодёжного движения в защиту окружающей среды у Белого дома в Вашингтоне. Демонстранты обвиняют власти США в неадекватной политике и в игнорировании угрозы глобального потепления. Грета Тунберг призвала участников движения не прекращать протесты:

«Я невероятно благодарна каждому из вас, я так горжусь вами, теми, кто пришёл сюда. Здесь много людей, намного больше, чем, как я думаю, кто-либо ожидал. Я была позади толпы, видела лишь людей передо мной. Но это впечатляюще. Просто никогда не сдавайтесь. Мы будет продолжать. Увидимся на следующей неделе 20 сентября».

Грета Тунберг прибыла в США в конце августа: он пересекла Атлантику на яхте, оборудованной солнечными батареями и водяными турбинами для выработки электричества. В среду она должна выступить в Конгрессе, а в пятницу намерена принять участие во Всемирной забастовке в защиту климата. Затем она, как ожидается, появится на саммите ООН по климату.