Британские экспаты в ожидании "брексита"

Во французской деревне Гуарек в Бретани каждый четвёртый приехал из Соединённого Королевства. Экспаты с тревогой ожидают выхода Великобритании из ЕС и ругают премьер-министра Бориса Джонсона за заявления о готовности к «жесткому брекситу»: они боятся потерять социальные гарантии и возможность свободно пересекать Ла-Манш.

Владелица магазина в Гуареке называет Джонсона «диктатором»: «Он говорит людям лишь о выбранном им пути. Только его голос важен, он не думает о людях». Она, впрочем, рассказала, что уже подготовилась к «жесткому брекситу» и нашла новых поставщиков в Ирландии, так что полки магазина не опустеют даже при худшем варианте разрыва Великобритании с ЕС.

Для пожилых британцев во Франции с «брекситом» связаны опасения за пенсии и за доступ к медицине. Евели Уилсон предпочла не испытывать судьбу и уже сейчас продаёт свой дом в Бретани, куда она регулярно ездила отдыхать:

«Это разрывает мне сердце, но что я могу поделать. Слишком много вопросов со здравоохранением здесь, мне в моём возрасте будет тяжело полагаться на французскую систему здравоохранения».

«Брексит» намечен на 31 октября. Британский парламент запретил правительству выходить из ЕС без соглашений и настаивает на очередной отсрочке разрыва с Евросоюзом, если договориться не удастся.