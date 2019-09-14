Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии

МВД Саудовской Аравии сообщает об атаке беспилотных летательных аппаратов на предприятия национальной нефтяной компании Aramco на месторождениях Хурайс и Абкайк. В результате авиаударов начались пожары. По предварительным данным, в Абкайке пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Кто может стоять за нападениями, в официальных сообщениях не уточняется, масштабы разрушений не раскрываются, информации о погибших и пострадавших нет . В ведомстве отметили, что силы безопасности смогли остановить распространение огня, а нападение не помешало производству.