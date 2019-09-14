Нападение совершили хуситы

Ответственность за нападение на два нефтеперерабатывающих предприятия в Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы. Они заявляют, что готовят новые атаки на объекты в стране.

Сообщается, что в нападении были задействованы 10 беспилотных летательных аппаратов.

В результате атаки на месторождениях Хурайс и Абкайк нефтяной компании Aramco начались пожары. Государственное телевидение Саудовской Аравии передает, что распространение огня удалось остановить. Официального заявления о масштабах ущерба, пострадавших или погибших нет.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. С марта 2015 в боевых действиях участвует коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.Хуситы обещают наносить удары в Саудовской Аравии, пока Эр-Рияд не выведет свои силы из Йемена. Война оказала сильное негативное влияние на йеменскую экономику, страна оказалась на грани голода. В ООН ситуацию в Йемене называют самым серьезным гуманитарным кризисом в мире.