Команда фон дер Ляйен: "белая" Еврокомиссия и "разноцветная" Европа

"Это многонациональная команда, разнообразная, как Европа, сильная, как Европа. Это преданные своему делу мужчины и женщины, и я с нетерпением жду начала нашей совместной работы на благо Европы", - сказала новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе, объявив новый состав своей команды.

В ней 27 еврокомиссаров - мужчин и женщин - по одному представителю от каждой страны блока. Гендерный баланс соблюден, но в новой Еврокомиссии нет ни одного представителя расовых и этнических меньшинств. Это поднимает вопрос о том, действительно ли она "столь же многонациональная, как Европа".

Тот же вопрос возникает и при взгляде на Европейский парламент, где из 751 депутата только 36 - то есть 5% - представители расовых или этнических меньшинств. После "брексита" и выхода британских парламентариев их станет и того меньше.

Европейская сеть против расизма (ENAR) посчитала, что около 10% населения Европейского Союза - выходцы из стран Африки и Азии. По мнению представителя организации Сары Чандер, с уходом Великобритании Европарламент не только станет "белее", но и потеряет ценный опыт в том, что касается продвижения расового равенства. "Ноу-хау в этом вопросе в Брюсселе привносили именно британские депутаты. С "брекситом" этот опыт будет утерян", - сказала она.

Европейские СМИ заметили, что на многочисленных фото- и видеоматериалах о работе высокопоставленных европейских чиновников видно, что обслуживающий персонал - официанты и уборщики - пестрая компания из разных слоев общества. Но чем выше статус, тем "белее" оказывается структура.

Депутат из Швеции Алис Кунке, дочь гамбийца и шведки, рассказала Euronews, что привыкла быть "единственным чернокожим человеком в комнате". "Со мной это всю жизнь, поскольку я родилась и выросла в Швеции. Для меня это не новый опыт, - сказала она. - Я думаю, что это серьезная проблема, и грустно, что политическое представительство институтов ЕС не отражают самого ЕС".

По ее мнению, из-за нерепрезентативного парламента европейцы все чаще теряют доверие к политикам. "Нам нужно укреплять доверие, и один из ключевых инструментов - это убедиться, что мы правильно представляем людей, которые голосовали за нас", - добавила Кунке.

Для Чандер проблема состоит в том, что ни Европейский парламент, ни Комиссия не собирают данные об этнических меньшинствах. На выборах, прошедших в мае, "многие партии включали в свои списки кандидатов из числа этнических меньшинств, но располагали их ближе к концу списка", - сказала она. Подобные решения негативно сказываются на поиске выхода из всеевропейского миграционного кризиса.

Инклюзивность, но не для всех

В 2017 году европейские лидеры заявили, что хотят добиться того, чтобы в управлении ЕС было не менее 40% женщин, не упомянув при этом о включении в ряды чиновников представителей этнических меньшинств.

В заявлении Комиссии того же года говорится, что ее "Стратегия инклюзивности" включает в себя четыре социальные группы: женщины, работники с ограниченными возможностями, представители ЛГБТИ-сообщества и пожилые сотрудники.

Для того, чтобы устроиться на работу в Брюсселе, кандидат должен быть частью политической системы и обязан пройти специальный отборочный тест. Чандер объясняет, что часто членам Европарламента рекомендуется нанимать людей, которые ранее уже работали в парламенте ЕС. "Так структуры формируют лояльность, но при приеме на работу для людей, которые находятся вне ее, это большая проблема", - сказала она.

"Мы подозреваем, что представители этнических меньшинств редко отправляют свои резюме, но для этого вывода у нас недостаточно вводных данных. Мы рекомендуем улучшить сбор данных, чтобы понять, в чем проблема", - считает Чандер.

В октябре 2018 года сотрудники Еврокомиссии приняли участие в анонимном опросе, целью которого было собрать информацию о дискриминации в зависимости от пола, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности. Представитель Комиссии заявил Euronews, что 60% респондентов считают, что их работа в достаточной мере содействует инклюзивности.

ENAR, знакомые с опросником, сообщили, что сотрудники Комиссии сообщали о фактах дискриминация по этническому признаку, но в разделе "другое". Комиссия не поделилась данными о точных результатах опроса с Euronews.

На этой неделе Еврокомиссия уже подверглась критике за создание портфеля полномочий "Защита нашего европейского стиля жизни".