Киев готов к новому обмену

Киев передал Москве списки для нового обмена заключенными. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Ранее на форуме "Ялтинская европейская стратегия" об их подготовке заявил президент Владимир Зеленский, призвав, в то же время, Запад к сохранению санкций в отношении России.

Санкции — это те же жесткие налоги, которые необходимы для поддержания мирового порядка. Это налог ради мира. Пока мир не будет восстановлен, санкции не могут быть сняты. Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем, Москва отмечает, что западные страны приветствуют лишь освобожденных Россией граждан. А значит, "двойные стандарты" - на лицо. В МИДе заявили, что "удивлены той реакцией, которую увидели со стороны международного сообщества".

Мы удивлены, что в этих заявлениях приветствуется только освобождение и возвращение на Украину ее граждан, судьбе которых так сопереживали на Западе. Лица же из российского списка, которые удерживались Киевом и, наконец, смогли воссоединиться со своими семьями в результате взаимного гуманитарного шага, никого сочувствия, никакой другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились". Мария Захарова представитель российского МИД

Обмен стал возможное благодаря личным договоренностям российского и украинского лидеров, а также при участии французского президента. О подвижках в вопросе стало известно именно в ходе августовской встречи между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

"Все больше и больше на крупных мировых площадках звучит вопрос о том, что конфликтные ситуации в Европе должны решаться консенсусом между крупными игроками", - говорит Константин Бондаренко, политолог.

На Украину вернулись, в частности, задержанные в Керченском проливе моряки и режиссер Олег Сенцов. Среди вернувшихся в Россию журналист Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к крушению "Боинга" летом 2014 года в Донбассе.