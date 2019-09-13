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Великобритания

Трудная неделя Бориса Джонсона

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 Vincent McAviney 
Трудная неделя Бориса Джонсона
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Корреспондент Euronews Винсент Макавини передаёт из Лондона:

– Завершается ещё одна трудная неделя для премьер-министра Бориса Джонсона. Он в шестой раз потерпел неудачу в Палате общин, не сумев добиться досрочного проведения всеобщих выборов. Он был вынужден опубликовать документ с описанием негативных последствий «жёсткого брексита», а в шотландском суде его обвиняют в том, что он солгал королеве. Теперь же, похоже, спикер парламента Джон Беркоу стремится усилить давление. Он заявил, что допустит «законодательное творчество», чтобы не допустить «брексит» без сделки.

Если на той неделе правительство проиграет дело в Верховном суде, то, возможно, депутаты вскоре вернутся в парламент и займутся тщательным изучением опубликованного документа, планов премьера и ходом переговоров с Брюсселем.