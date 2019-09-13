Сильнейшее наводнение на юго-востоке Испании

По меньшей мере четыре человека стали жертвами наводнения на юго-востоке Испании. Сильные ливни начались здесь в ночь на среду. Потоки воды затопили дороги и туннели, в одном из которых в городе Альмерия погиб автомобилист, попытавшийся по нему проехать. Всего в машине было три человека – двоих удалось спасти. Ещё двое погибших – пожилая пара – также находились в автомобиле, из которого не смогли выбраться, когда их перевернуло потоком.

Ливни сопровождались сильным ветром. Стихией разрушено множество объектов инфраструктуры, из-за поваленных деревьев было прервано движение по ряду дорог. Особенно от наводнения пострадали Мурсия, Валенсия и Аликанте. Вышедшие из берегов реки затопили ряд населённых пунктов, откуда были эвакуированы сотни людей. Спасатели снимали пострадавших с крыш домов, некоторых вытащили из рек. Столь сильного наводнения здесь не наблюдалось последние 100 лет.