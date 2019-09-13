Под Калининградом отметили 105-летие битвы под Гумбинненом

105-летие победы Русской армии в Гумбинненском сражении отметили 8 сентября тысячи любителей истории. Реконструкция первой битвы на Восточном фронте 20 августа 1914 года прошла в поселке Лермонтово Калининградской области. В ней участвовали, по словам организаторов, до 240 граждан России, Белоруссии и Польши.

"Она не настоящая, не оригинальная, - говорит один из реконструкторов Владислав Комаров, - Конечно, изготовлена точная копия. Отработала она замечательно, как настоящее боевое орудие!"

Военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение" был создан в 2013 году при поддержке правительства Калининградской области и музея-заповедника «Царское село».

В этом году гостей, правда, было меньше: в тот же день недалеко отсюжа проходила реконструкция Гросс-Егерсдорфского сражения, а также стартовал велопробег «Тур де Кранц».

"Тут главное показать, донести до зрителя, что это была за эпоха, - рассказывает другой реконструктор Иван Муратханов. - И что самое главное - какой был враг. Мы воевали не против картонной армии, это был очень обученный, очень серьезный солдат, который считался лучшим в Европе!"

Битва при Гумбиннене завершилось отходом германских частей и победой Русской армии, хотя соотношение сил перед сражением было не в ее пользу. Российская империя потеряла 10 тысяч убитыми, Германская 8 800 человек.