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Греция

"Товарный экспресс" для мигрантов

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 Лев Удольский 
"Товарный экспресс" для мигрантов
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Товарные поезда стали транспортным средством для мигрантов, стремящихся попасть из Греции в другие страны Евросоюза. Устроившись на крышах или между вагонами, люди пускаются в опасный путь в надежде на лучшую жизнь в других краях. Волна беженцев захлестнула Грецию четыре года назад. Большинство тех, кто не смог перебраться через Балканы в более богатые европейские страны, содержатся в переполненных лагерях в неблагополучных условиях.

Многие стремятся убежать оттуда любой ценой. После долгих месяцев в лагере – без документов, работы и перспектив, мигранты садятся в товарный поезд. Вблизи границы некоторые прячутся в вагонах, рассчитывая обмануть бдительность пограничников. Другие спрыгивают с поезда, чтобы пешком пробраться за рубеж лесами. Но даже тех, кто сможет попасть в Северную Македонию ждёт долгая и непростая дорога к цели их путешествия.