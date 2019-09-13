Активисты Greenpeace приостановили судоходство

Движение судов через канал в Хьюстоне (штат Техас) было приостановлено в четверг после того, как активисты Greenpeace спустились на веревке с пролета моста и развернули разноцветные флаги.

Целью акции было привлечь внимание участников проходивших в Хьюстоне теледебатов кандидатов от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах к проблемам защиты окружающей среды. Мост Fred Hartman сооружен над каналом, по которому нефтяные танкеры идут из порта Хьюстона в Мексиканский залив.

"Как вы знаете, многие люди погибли, выполняя спасательную миссию над водами канала. Это риск, на который мы не готовы пойти в данный момент", - прокомментировал предпринятые меры Тим Наварр из офисв шерифа округа Харрис.

Все десять активистов Greenpeace арестованы, сообщила в пятницу газета Houston Chronicle. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Реагируя на случившееся в Твиттере, неправительственная экологическая организация заявила, что хотела "противостоять Трампу и нефтяной промышленности."