ЕС: 30 млн евро для Колумбии

Европейский союз окажет финансовую помощь Колумбии, которая принимает тысячи беженцев из Венесуэлы, покидающих свою страну из-за серьезного экономического и политического кризиса. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на встрече с президентом Колумбии Иваном Дуке:

Я рада сообщить о новом пакете помощи в размере 30 миллионов евро. Эти деньги пойдут на установление личности мигрантов и их социально-экономическую интеграцию. Колумбия не может справиться в одиночку. Международная поддержка необходима, и Европейский союз готов помогать. На преодоление этого гуманитарного кризиса средств почти не выделяется, хотя при этом он, возможно, один из самых крупных в мире

Могерини назвала действия колумбийского правительства "примером для региона и всего мира".

В последние несколько лет Колумбия приняла примерно полтора миллиона граждан Венесуэлы. Многие из них переходят границу нелегально.

В своем выступлении Могерини упомянула также о заявлении одного из лидеров ФАРК о возобновлении вооруженной борьбы против колумбийского правительства:

Насилие не может быть ответом. Мы осуждаем решение сторонников ФАРК взять в руки оружие. Это отклонение от мирного процесса, но принято это решение небольшой группой

Правительство Колумбии не закрыло границу и принимает венесуэльских беженцев несмотря на разрыв дипломатических отношений между странами в начале этого года.