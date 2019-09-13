"Брексит": оппозиция заподозрила обман

Публикация отчёта правительства о подготовке к «жесткому брекситу» спровоцировала новую волну негодования в рядах оппозиционных парламентариев. Консерваторы заявляют, что члены кабинета министров вводили Палату общин в заблуждение, когда говорили об угрозах, которые несёт стране выход из ЕС без дополнительных соглашений.

Нам нужно сравнить то, что говорили министры, с тем, что есть в самом плане. Я сомневаюсь, что все их заявления в парламенте, соответствуют тому, что на самом деле содержится в документе. Вот почему мы так возмущены приостановкой работы Палаты общин. Сейчас я должен быть в парламенте, чтобы иметь возможность опросить премьер-министра и министров. Джон Макдоннелл теневой министр труда Великобритании

В правительстве претензии оппозиции отвергают и уверяют, что сумеют достаточно хорошо подготовить Великобританию даже к жесткому разрыву с ЕС. И это возможно как раз благодаря пессимистичным прогнозам, — объясняет канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув:

«В плане изложен наихудший сценарий. Он составлен таким образом, чтобы правительство могло предпринять меры для смягчения всех последствий. В течение последних шести недель правительство сделало важные шаги, чтобы обеспечить наиболее безопасный выход из ЕС без соглашения. Но важно подчеркнуть, что мы боремся за сделку».

В отчёте правительства говорится, что «жесткий брексит» может привести, в частности, к проблемам с поставками некоторых видов продуктов питания, лекарств и топлива. Один из экспертов, чьё мнение упоминали в ходе дебатов в Палате общин, невролог Дэвид Николлс критикует кабинет министров за недостаточно ответственное отношение к этим угрозам:

«Люди вроде меня, эксперты, добровольно консультировали правительство о том, как предотвратить негативные последствия "брексита", и давали честные оценки происходящему. Если они решили проигнорировать эти советы — и это на их совести.

Я не знаю, было ли реализовано что-либо из того, что я советовал в марте, более того мы знаем, что поступили запросы на обновление плана "Овсянка". Они всегда говорят, что проделали грандиозную работу, но я не думаю, что они на самом деле учитывают мнения специалистов».

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября. В начале сентября Палата общин приняла законопроект, согласно которому правительство обязано добиться очередной отсрочки «брексита», если к тому времени не удастся заключить соглашение с Брюсселем, устраивающее Лондон.