"Осторожный оптимизм" Джонсона

"Осторожный оптимизм" - так британский премьер-министр Борис Джонсон охарактеризовал свой настрой в преддверии переговоров с Жан-Клодом Юнкером. В понедельник он впервые обсудит "брексит" с президентом Еврокомиссии при личной встрече. Деловой обед пройдет на "нейтральной территории" - в Люксембурге.

Выступая в английском Ротереме, Джонсон вновь заявил, что его цель - вывод королевства из ЕС до 31 октября.

Мы увидимся с президентом Еврокомиссии, а также главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и обсудим те идеи, над которыми работаем. Посмотрим, каких результатов удастся добиться, но все это вселяет в меня сдержанный оптимизм. Борис Джонсон премьер-министр

Объявление места встречи многих навело на мысль, что Джонсон просто боится создать впечатление, будто едет умолять Брюссель об уступках. Но официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто утверждает, что Люксембург выбран по обоюдному согласию: "Деловой обед пройдет в Люксембурге лишь потому, что сразу после него глава Еврокомиссии отправится в Страсбург на пленарную сессию. Господин Джонсон пошел нам навстречу и согласился приехать".

Тем временем, в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому в случае провала переговоров с ЕС правительству придется просить о новой отсрочке "брексита".