Процесс Балкани: из зала суда - в тюрьму

Взят под стражу прямо в зале суда и отправлен в тюрьму Санте - такого развития событий на громком процессе Патрика и Изабель Балкани в пятницу не ожидал никто.

70-летний мэр зажиточного парижского пригорода Левалуа-Перре был осужден на 4 года тюрьмы за масштабное уклонение от уплаты налогов. Его супруга, совершившая в мае попытку самоубийства, осуждена на три года, но пока останется на свободе. Эксперты уже назвали решение "беспрецедентным для Франции по строгости".

"Больше всего меня шокирует, естественно, постановление о немедленном заключении под стражу, которое представляет собой запредельное и абсолютно бессмысленное унижение, - прокомментировал приговор адвокат супругов Эрик Дюпон-Моретти. - Дело Патрика Балкани должно было стать показательным. Правосудие, которое выносит вердикты с точки зрения показательности, редко оказывается справедливым".

Сразу после заседания защита Балкани заявила, что подаст ходатайство об освобождении их клиента из-под стражи. Один из создателей правоцентристской голлистской партии "Объединение в поддержку Республики" в конце 70-х, Балкани занимал пост мэра Леваллуа-Перре с 1983 года.

Расследование в отношении Балкани и его супруги было начато в 2013 году. Нынешнее решение - первое из двух ожидаемых. В середине октября суду предстоит определить меру наказания Балкани по обвинению в коррупции и отмывании финансовых средств.