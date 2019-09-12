США ужесточают правила предоставления убежища мигрантам

Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации президента Дональда Трампа разрешить в полном объеме применять правило, ограничивающие прием заявок от мигрантов. Подразумевается, что мигранты, желающие получить убежище в США, должны сначала обратиться с соответствующей просьбой к властям третьей страны (речь идет о Мексике), через которую они прошли на пути к Соединенным Штатам.

"У меня был отличный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором по поводу безопасности южной границы и других вещах, представляющих взаимный интерес для народов наших стран". "Южная граница укрепляется, несмотря на препятствие демократов". - написал Трамп в "Твиттере".

Верховный суд постановил, что правило может применяться, пока идет судебное разбирательство, оспаривающее его законность. В Американском союзе гражданских свобод и других организациях, выступающих в качестве истцов, заявляют, что нововведение нарушает иммиграционное законодательство США.