Дело "7-ой студии" вернули прокурору

Кириллу Серебренникову отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку, как решил суд, "в ней больше нет необходимости". Схожее решение было принято и в отношении других обвиняемых - Малобродского, Апфельбаум и Итина.

Суд предложил вернуть дело о хищении бюджетных средств прокурору из-за нарушений. В апреле сам Серебренников заявлял о намерении добиться полного оправдания.

Прокуратура полагает, что оснований для отмены меры пресечения нет, поскольку подсудимые по прежнему обвиняются в тяжком экономическом преступлении.

Защита и фигуранты дела неоднократно заявляли, что все эти обвинения - ложные, и что дело должно быть прекращено.