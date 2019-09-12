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Россия

Дело "7-ой студии" вернули прокурору

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 Елена Караева 
Дело "7-ой студии" вернули прокурору
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Кириллу Серебренникову отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку, как решил суд, "в ней больше нет необходимости". Схожее решение было принято и в отношении других обвиняемых - Малобродского, Апфельбаум и Итина.

Суд предложил вернуть дело о хищении бюджетных средств прокурору из-за нарушений. В апреле сам Серебренников заявлял о намерении добиться полного оправдания.

Прокуратура полагает, что оснований для отмены меры пресечения нет, поскольку подсудимые по прежнему обвиняются в тяжком экономическом преступлении.

Защита и фигуранты дела неоднократно заявляли, что все эти обвинения - ложные, и что дело должно быть прекращено.

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