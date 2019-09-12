Волна обысков в штабах фонда Навального

Обыски у сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального прошли в четверг по всей России. Власти связывают их с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Навальным. Но в ФБК утверждают, что цель обысков - в первую очередь изъятие техники, чтобы парализовать деятельность фонда:

"Это пока самый большой удар по ФБК и по сети региональных штабов, который когда-либо был у нас за всю жизнь . Но очевидно - и это тоже понятно - что чем больше сила нашего действия, тем больше сила противодействия", - сказала в телефонном разговоре с Euronews Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального.

В начале сентября обыски уже проводились в московских офисах ФБК. После новой их волны в регионах Навальный заявил: "Мы не сдадимся, мы восстановимся и будем бороться с жуликами и ворами и дальше".

Уголовное дело об отмывании денег фондом Следственный комитет России возбудил 3 августа, когда в Москве прошла очередная акция протеста. По данным следствия, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК легализовали крупные суммы денег, полученные от других лиц преступным путем и использовали их для нужд организации.

Сотрудники ФБК утверждают, что фонд существует на пожертвования. По их словам, именно эти пожертвования хотят объявить нелегальными.

"Сторонники Навального уверены, что и дело это, и обыски - попытка размыть оппозицию в регионах, сломить её сопротивление после того, как на минувших общероссийских региональных выборах сторонники Навального сделали всё, чтоб не пустить представителей партии власти "Единая Россия" в региональные органы управления", - передаёт из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская.