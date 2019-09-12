Мигранты хотят попасть в Британию до "брексита"

Все больше мигрантов в поисках лучшей жизни на Туманном Альбионе отправляются через Ла-Манш. Это судно перехватило в проливе две лодки, незаконно перевозившие более двадцати беженцев. В минувший вторник в английском Дувре пограничная полиция задержала 86 мигрантов. Свое путешествие нелегалы готовят в коммуне Гранд-Сент, на северо-западе Франции. Здесь они разбили палаточный лагерь.

"Мы хотели пересечь канал позавчера, но нам не удалось", - рассказывает десятилетний Линхард из Ирана, - "Наша небольшая лодка перевернулась, потому что была заполнена водой. Нам пришлось вернуться. Из-за погоды".

Ахмед, мигрант из Ирака: "Говорят, и всех находящихся в лагере иностранцев это беспокоит, что, если Великобритания покинет ЕС, мы не сможем добраться до этой страны на грузовиках или морским путем. И, что британцы будут в нас стрелять".

По данным французских властей, с начала нынешнего года Ла-Манш пытались пересечь порядка 1450 нелегалов - почти в два с половиной раза больше чем за тот же период 2018 года.