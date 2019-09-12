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Франция

Помощь для «Скорой помощи»

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 Павел Барсуков 
Помощь для «Скорой помощи»
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Французские власти направят 750 миллионов евро на улучшение работы скорой помощи и увеличение числа сотрудников. Медперсонал уже полгода не прекращает забастовки и акции протеста, последняя состоялась в среду. Отделения экстренной помощи при государственных больницах — единственные во Франции медучреждения, куда можно попасть без записи и бесплатно. В последние годы число посетителей резко возросло. Из-за долгого ожидания в очередях врачи сталкиваются с агрессией. Забастовки начались после нападения на персонал парижской больницы в марте этого года.