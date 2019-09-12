Экс-глава Мории: "Нас несправедливо обвиняли"

Переполненность, антисанитария, насилие. Под давлением правозащитников греческие власти приступили к расселению крупнейшего в Европе лагеря для беженцев Мориа. Яннис Балпакакис возглавлял центр в течение трех лет, но сегодня покидает свой пост.

В интервью Euronews он заявил, что уходит только сейчас, потому что до сих пор ситуация оставалась крайне тяжелой из-за непрекращающегося наплыва мигрантов. Теперь ему надо заняться личными проблемами.

Нас много в чем несправедливо обвиняли. Но ведь порой в лагере, рассчитанном на три тысячи человек, размещались более 10,5 тысяч. В результате и возникали трудности. Яннис Балпакакис экс-директор лагеря для беженцев

Один на один с мигрантами Грецию оставил не Евросоюз, а его члены, отмечает он: "ЕС финансирует множество программ по выходу из миграционного кризиса, это облегчает ситуацию. Было бы неправдой сказать, что Еврокомиссия нам никогда не помогала. В то же время, остальные государства-члены ЕС отказались принять у себя людей, хотя должны были. Это-то и ложится тяжелым бременем на нас. Поток мигрантов продолжает расти - особенно в последние месяцы. Хоть и не сравним с тем, что мы видели в 2015 году".

Своему преемнику он посоветовал бы "вложить в дело свою душу, смотреть на происходящее как на гуманитарную катастрофу, а также заботиться о коллегах, нe забывая о собственном чувстве долга".