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Франция

Дело Эпштейна: французский след

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 Елена Караева 
Дело Эпштейна: французский след
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В рамках работы по делу Джеффри Эпштейна французская полиция обратилась ко всем, кто может помочь следствию. Стало также известно, что правоохранители уже выслушали трех женщины, желавших рассказать о происходившем в парижской квартире Эпштейна на фешенебельной авеню Фош. Пресса сообщала, что за этот год Эпштейн побывал во Франции не менее 11 раз, и его имя связывалось с именем владельца модельного агентства Жан-Люком Брюнелем.

Расследование было открыто прокуратурой Парижа в конце августа, речь идет о возможных актах сексуального насилия, которые мог совершить Джеффри Эпштейн в отношении молодых женщин и девушек.

Финансист был арестован в начале июля, он покончил с собой, находясь в одной из тюрем Нью-Йорка.

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