"Дизельный скандал" продолжается?

"Дизельный скандал" вокруг немецкого автогиганта Volkswagen может оказаться серьезнее, чем считалось.

По данным СМИ Германии, производитель манипулировал программным обеспечением, регулирующим вредные выхлопы и на дизельном двигателе EA 288 — его начали устанавливать вместо двигателя EA 189, из-за которого скандал в 2015 году начался в США. Автоконцерн признал свою вину. В общей сложности компания выплатила 33 миллиарда долларов в качестве компенсаций и штрафов.

Телеканал "Юго-западное вещание" (SWR) сообщил, что автопроизводитель устанавливал на двигатель EA 288 так называемое устройство отмены, которое может определить момент, когда машина проходит тест экологические стандарты.

Компания новые обвинения отвергает и заявляет, что ничего незаконного с двигателем EA 288 не делала.

Двигатель EA 288 с экологическим стандартом Евро-6 используется в автомобилях компании Volkswagen и ее дочерних предприятий Audi, SEAT и Skoda.