Взрывы на Кипре

По меньшей мере 12 человек пострадали на Кипре, получив лёгкие ранения. Здесь в ночь на четверг произошла серия взрывов на складе боеприпасов, расположенном на севере острова. Туристы, находившиеся в одной из гостиниц поблизости, были эвакуированы в безопасное место. Впечатлениями делится один из местных жителей::

– Я проснулся где-то в 1:40, услышал очень сильный грохот. Сначала подумал, что это фейерверк, а потом, что, возможно, пожар. Затем сообразил, что на Кипре есть склад боеприпасов, и сказал жене, что, должно быть, там произошёл взрыв. В этот момент у нас вылетело оконное стекло. Мы были так напуганы, что ушли из дома.

По данным властей Северного Кипра, взрывы на складе произошли из-за пожара, но что стало причиной возгорания к настоящему времени неизвестно.

Силы правопорядка оцепили опасную зону, и к утру пожар был взят под контроль. Пострадавшим оказана медицинская помощь.