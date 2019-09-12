Каталония: манифестация сепаратистов

Всего за несколько недель до вынесения вердикта Верховного суда Испании по делу каталонских сепаратистов в Барселоне прошёл массовый митинг сторонников Независимости. Но даже у его участников остаются порой сомнения:

– Люди до сих пор сомневаются и не знают, какой выбрать путь. Они испанцы и каталонцы, и предпочитают оставаться в Испании. Такие, как я. Я испанец и каталонец, но в данной ситуации скорее поддерживаю каталонскую сторону из-за того, что происходит. И полагаю, что если арестованные политические лидеры получат суровые приговоры, то к нам присоединится ещё больше людей.

– Очевидно, что всё изменилось, сейчас все ждут, что станет с политзаключенными. Как только вынесут приговор, люди снова массово выйдут на улицы, их будет гораздо больше, чем раньше.

По ряду оценок, около 600 000 людей приняли этот раз участие в ежегодном митинге в Национальный день Каталонии. Несмотря на то, что манифестация стала наименее массовой за последние восемь лет, каталонское правительство заявляет о мощной народной поддержке своих стремлений. Говори Ким Торра, президент женералитета Каталонии:

– Это очень ясно даёт понять, что наша цель в следующие недели и месяцы – независимость Каталонии. Полагаю, что направлен очень чёткий сигнал и Европейскому союзу, и всему миру.

Между тем, среди сепаратистов растут разногласия относительно того, какие шаги следует предпринять. Некоторые выражают недовольство действиями политиков, выступающих за независимость. В конце дня представители Комитета по обороне республики сожгли испанский флаг и попытались прорвать ряды полиции возле регионального парламента.

В этом году акция прошла в решающий момент. Ряд каталонских лидеров ожидают вердикта Верховного суда по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Девять из них попали в тюрьму за проведение референдума об отделении и объявлении независимости Каталонии два года назад. Но хотя каталонское правительство настаивает на своём праве принимать подобное решения, последние опросы показывают, что лишь 44% каталонцев выступают за независимость.