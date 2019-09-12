Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Великобритания

Операция "Овсянка": приготовиться к худшему?

 Комментарии
 Елена Караева 
Операция "Овсянка": приготовиться к худшему?
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Под давлением Палаты общин британский кабинет министров обнародовал детали кризисного плана в случае "жесткого брексита".

Операция была разработана минфином королевства и получила название "Овсянка". Это не только традиционный поридж, но и название вида птиц.

О том, что план "Операция "Овсянка" существует, стало известно несколько дней назад из сообщений в прессе, основывавшихся на утечках из правительства.

Ведомство предрекает коллапс, который образуется по обе стороны Ла-Манша, эта ситуация может продлиться несколько месяцев, как и снижение интенсивности транспортного потока, как грузового, так и пассажирского, между континентальной Европой и островом, примерно наполовину.

Фото Рейтер (архив)
По направлению к ДувруФото Рейтер (архив)

Публикацию прокомментировал лидер партии Brexit Найджел Фараж: "Большего вздора я в жизни не видел. Я, в отличие от министерских чиновников, не просиживал штаны в кабинетах, а двадцать лет занимался международной торговлей, а также логистикой по всему миру. Предположение, что если в Дуврском порту возникнет заминка, то полки магазинов с едой опустеют, это чушь собачья, поскольку у нас в Британии имеется не меньше сотни других портов. Об этих проекциях страха нужно просто забыть".

фото Рейтер (архив)
Найджел Фаражфото Рейтер (архив)

В прогнозе минфина указывается на возможные проблемы с обменом данными между правоохранительными органами Великобритании и ЕС и сообщается, что может потребоваться "существенное количество" полицейских для поддержания общественного порядка в случае возникновения протестов.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube