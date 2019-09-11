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Россия

Рязанские экоактивисты устроили свадебную фотосессию на свалке

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 Наира Давлашян 
Рязанские экоактивисты устроили свадебную фотосессию на свалке
Авторское право
Алексей Руденко @ray_dobsky/Instagram, Ирина Печорина @irina_pechorina/Instagram
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Экоактивисты из Рязани устроили "свадебную" фотосессию на местном полигоне бытовых и химических отходов. Надев противогазы, "жених и невеста" пытаются привлечь внимание к незаконной свалке недалеко от поселка Турлатово, которую суд постановил закрыть еще в 2011.

В фотосессии участвовали местный житель Олег Кабанов и модель Вика Меньшикова. "Свадьба - это рождение новой семьи. Но в нашем городе это новое и прекрасное зарождается на фоне серьезных проблем", - говорит автор идеи Ирина Печорина. По словам активистки, полигон, расположенный близ многоквартирных домов, не только источник неприятного запаха, но и потенциальная угроза жизни и здоровью.

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Алексей Руденко @ray_dobsky/Instagram, Ирина Печорина @irina_pechorina/Instagram
12

Алексей Руденко @ray_dobsky/Instagram, Ирина Печорина @irina_pechorina/Instagram
12

Алексей Руденко @ray_dobsky/Instagram, Ирина Печорина @irina_pechorina/Instagram

Свалка Турлатово появилась у реки Листвянка на месте очистных сооружений завода "Химволокно". Несмотря на то, что за последние восемь лет суд вынес несколько постановлений о ее закрытии, она продолжает работать. Вечером 12 августа на полигоне произошло возгорание, которое смогли потушить только в начале сентября.

"Ни природоохранная прокуратура, ни обычная прокуратура, ни Министерство природопользования ничего не смогли сделать. Тогда вопрос: для чего нужна вся эта система, которая не может защитить людей от возможной природной катастрофы?" - сетует Печорина в надежде, что фотосессия поможет привлечь внимание правоохранительных органов.

За последние несколько лет в России обострилась проблема нарушений в обращении с отходами, вызвав массовые акции протеста.

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