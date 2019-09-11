День скорби в США. в стране прошли траурные церемонии в память о жертвах крупнейших в истории терактов, совершенных 11 сентября 2001 года. В результате действий террористов погибли 2997 человек, 24 считаются пропавшими без вести, свыше 6 тысяч человек получили ранения.

Минутой молчания открылось траурное мероприятие в Нью-Йорке на юге Манхэттена на территории мемориала у комплекса One World Trade Center, возведенного на месте, где стояли разрушенные в результате нападения башни-близнецы Всемирного торгового центра.

На церемонии у здания Пентагона президент США Дональд Трамп обещал продолжить военную операцию против экстремистского движения "Талибан" в Афганистане и пригрозил нанести ответный удар.

С использованием всех имеющихся у Вашингтона средств в случае попыток осуществления новых терактов на территории Соединенных Штатов.

11 сентября 2001 года серию терактов организовали 19 радикальных исламистов из группировки "Аль-Каида", они захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них были направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный разбился в штате Пенсильвания.