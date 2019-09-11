Французская компания выплатит компенсацию за смерть сотрудника во время секса

Французский суд расценил смерть мужчины в командировке во время секса с неизвестной женщиной "несчастным случаем на производстве". Технический сотрудник крупной строительной компании на северо-западе Франции умер в результате сердечного приступа.

Работодатель отказался платить компенсацию семье погибшего, поскольку инцидент произошел в нерабочее время и в номере, отличном от забронированного для него. Представитель компании заявил, что, сотрудник "сознательно прервал свою командировку, руководствуясь личными интересами", когда совершил "прелюбодеяние с незнакомым человеком".

Тем не менее, судья посчитал работодателя ответственным за инцидент, поскольку понятие "командировка" включает в себя не только рабочее время, но и время в пути, отдых и ночь, которую сотрудник проводит вдали от дома.

"Он остается под властью работодателя до тех пор, пока не совершит поступка, который невозможно считать частью повседневной жизни", - сказал Euronews представитель суда, добавив, что в этом случае суд посчитал, что секс - "часть повседневной жизни". Суд сообщил, что ему неизвестен семейный статус погибшего.