Робот научит математике

Знакомьтесь, это STIMEY. И он бросает вызов традиционному обучению в Европе. По задумке специалистов из Университета Македонии в Салониках, маленький белый робот поможет развить у школьников интерес к науке, технологиям, инновациям, математике и инженерному делу (Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young) - по первым буквам английских названий дисциплин и назван международный проект в рамках программы "Горизонт-2020", который финансирует Евросоюз.

Робот - только часть проекта, который также включает радио, образовательную онлайн платформу, электронные обучающие игры. В нем участвуют дети от 10 до 18 лет из пяти стран - Беларуси, Германии, Греции, Испании и Финляндии.

Он становится напарником учителя, общается с детьми, помогает по-новому организовать образовательный процесс. Если раньше над решением задачи бились сами школьники - по три в классе, теперь к ним присоединяется робот. Происходит формирование учебной мотивации, растет желание работать. Димитрис Ангелудис Университет Македонии

До конца октября на помощь ученикам отправятся около 300 STIMEY.