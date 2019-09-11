ЕС осудил планы Нетаньяху

Евросоюз подверг резкой критике планы премьер-министра Израиля по присоединению части Западного берега реки Иордан, заявив, что они угрожают миру в регионе. Биньямин Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на район Иорданской долины и северного побережья Мертвого моря, если он сохранит свой пост по итогам всеобщих выборов на следующей неделе.

Представитель ЕС заявил, что Брюссель не признает каких-либо изменений в границах до 1967 года, не согласованных обеими всеми сторонами, добавив, что "строительство поселений подрывает перспективы прочного мира".

"Как подтверждено в многочисленных выводах Совета ЕС по иностранным делам, мы не признаём никаких изменений границ от 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы обеими сторонами. Политика строительства и расширения поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, незаконна с точки зрения международного права, а ее продолжение и действия, предпринимаемые в этом направлении, подрывают перспективы прочного мира и делают нежизнеспособными решение о сосуществовании двух государств", - говорится в заявлении Брюсселя.

Плодородная Иорданская долина призвана стать житницей будущего палестинского государства. В этом районе проживает около 53 000 палестинцев и около 12 800 еврейских поселенцев, но эти цифры оспаривают обе стороны.

Заявление израильского премьера вызвало возмущение местных палестинцев и особенно тех, кто проживает на Западном берегу реки Иордан.

"Нетаньяху говорит: «Я сделаю то, я сделаю это», а наш ответ будет таков: "Эта долина и вся Палестина останутся палестинской землей, потому что это земля наших родителей, бабушек и дедушек, и мы будем держаться за нее, чего бы нам это ни стоило", - говорит 55-летний фермер Хасан Аль-Абеди.

О намерении распространить суверенитет Израиля на часть Западного берега Нетаньяху упоминал уже в начале сентября, во время посещения одной из еврейских школ этого региона. Его уже официальное заявление аналитики расценили как предвыборный ход с тем, чтобы перетянуть на себя часть электората ультраправых конкурентов, давно уже обещавших предпринять такие действия.