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Диада в Барселоне

В Барселоне отмечают Диаду – Национальный день Каталонии.

По традиции 11 сентября тысячи жителей региона выходят на улицы с каталонскими флагами, звучат призывы к независимости от Испании и требования освободить политиков автономии, которых власти страны обвиняют в сепаратизме.

Национальный день Каталонии официально отмечают с 1980 года. Праздник приурочен к окончанию осады Барселоны 1714 года. Город был взят 11 сентября, после чего испанские власти лишили регион автономии, была отменена каталонская конституция, закрыты каталонские университеты и запрещено использование каталанского языка в делопроизводстве.

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