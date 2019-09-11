С режиссера Кирилла Серебренникова снята подписка о невыезде. Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения и другим фигурантам уголовного дела - продюсеру Алексею Малобродскосу, бывшей сотруднице Минкультуры РФ Софье Апфельбаум и экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину. По заявлению судьи Ирины Аккуратовой, в этом "больше нет необходимости", сообщает "Интерфакс".

Дело художественного руководителя "Гоголь-центра" возвращено в прокуратуру в связи с нарушениями в обвинительном заключении. Гособвинение выступает против данного решения. Защита требует оправдания.

Целью создания "Седьмой студии" ставилась разработка проекта по популяризации современного искусства "Платформа". На это Министерство культуры РФ выделило более 214 млн рублей с 2011 по 2014 гг. По версии следствия, сотрудники "Седьмой студии" предоставляли планы мероприятий, содержащие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости, и в результате из федерального бюджета было похищено более 130 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера организации Нины Масляевой, вину не признают. Об освобождении троих из них стало известно в апреле. Ранее Басманный суд арестовал, в частности, квартиру, машину и денежные средства Серебренникова.