Кипр: турецкий гамбит

Усилия по возобновлению диалога о воссоединении Кипра зашли в тупик после недели переговоров с участием лидеров двух частей разделенного острова и спецпосланника Генерального секретаря ООН Джейн Холл Лют. Стороны не смогли договориться о формате будущих дискуссий, и процесс их возобновления представляется неопределенным.

После встречи с премьер-министром Греции президент Кипра Никос Анастасиадис заявил Euronews, что в этой патовой ситуации виновата Анкара:

"Первой ласточкой, внушившей надежду, стала договорённость с господином Акынджи, достигнутая 9 августа во время нашей неофициальной встречи. Мы оба поставили об этом в известность госпожу Лют, позвонив ей. Затем она посетила Кипр, подготовила полный текст заявления, чтобы избежать каких-либо осложнений, но оказалось, что этот текст должен был одобрен Турцией. По крайней мере, такое создаётся впечатление. В результате всё же возникли осложнения, требующие выяснения некоторых вопросов до начала переговоров".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в очередной раз заверил, что Анкара открыта для многих предложений, но подчеркнул, что для достижения положительных результатов рамки переговоров должны быть определены очень чётко.

Напряженность в регионе в последнее время возросла: государство Кипр, признанное международным сообществом, обладает исключительными правами на разведку природного газа в водах острова; а Анкара под предлогом защиты турок-киприотов утверждает, что у нее есть права на бурение в этом районе. В разгоревшемся споре Европейский союз выразил поддержку Кипру.

"Евросоюз предпринял важные шаги, от слов он перешёл к делу и намерен разработать целенаправленные меры, но для этого нужно время, - сказал Никос Анастасиадис.- Важны не принятые решения, а чтобы нарушитель спокойствия осознал наконец, что он обязан соблюдать международное право, особенно если хочет идти по пути евроинтеграции".

Встречи лидеров греческой и турецкой частей острова с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке, будут иметь решающее значение для будущего процесса воссоединения.