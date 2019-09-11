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Великобритания

Правительство Британии нарушило закон?

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 Лев Удольский 
Правительство Британии нарушило закон?
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Решение британского премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента было незаконным и должно быть отменено. Так говорится в постановлении Верховного апелляционного суда Шотландии, вынесенном в среду. Оппоненты Джонсона, среди которых шотландские националисты, утверждают, что его целью было помешать усилиям депутатов по предотвращению выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

– Со вчерашнего вечера мы услышали ряд тревожных сообщений о замыслах британского правительства, и о его пренебрежении к закону, – заявила Джоанна Черри, представитель Шотландской Национальной партии. – И крайне важно, что Верховный суд в Шотландии – высшая инстанция в Соединённом Королевстве среди уже вынесших решение по этому вопросу – заявил, что приостановка была незаконной. Это важное послание Борису Джонсону, Джейкобу Рис-Моггу и их соратникам: во всяком случае шотландские суды не допустят, чтобы нарушение закона сошло им с рук.

В британском правительстве сразу заявили, что намерены оспорить это решение в Верховном суде страны.

В Палате общин было весьма шумно перед пятинедельным. В последний момент был принят закон, обязывающий премьера при необходимости просить ЕС вновь перенести дату брексита, при том, что Джонсон заявлял, что этого никогда не сделает.