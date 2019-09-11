Михаил Ходорковский : "Мне скучно заниматься бизнесом"

На кинофестивале в Торонто режиссер-документалист Алекс Гибни представил фильм "Citizen K" о Михаиле Ходорковском. В русскоязычной версии картина называется "Гражданин Х".

Алекс Гибни рисует реалистичный портрет некогда самого богатого человека страны, а ныне изгнанного олигарха, занимающегося правозащитной деятельностью заграницей.

Алекс Гибни, режиссер

"При первой встрече он держит людей на дистанции. Я думаю, что он немного застенчив, ставит стену, через которую трудно пробиться. Поэтому я не знал, что о нем думать. Я знал, что он жесткий парень, это видно сразу, он как танк. Даже когда он улыбается, в его глазах есть твердость. Но со временем, когда его узнаешь, то видишь и какую-то мягкую сторону. Это противоречие интересно"

По словам режиссера, параллельно с историей Ходорковского, он открывает зрителю историю современной России.

Главу "ЮКОСа" арестовали в 2003 году по обвинению в хищениях и неуплате налогов. Сам Ходорковский считал дело политическим. По его собственным словам, имея 15 млрд долларов, он мог покинуть страну, но решил остаться, чтобы "не потерять уважение к самому себе".

Михаил Ходорковский, бизнесмен

"Тюрьма меня полностью излечила от бизнес-амбиций. Мне просто скучно заниматься бизнесом. Мне приходится это делать иногда для того, чтобы иметь средства для той работы, которую я веду, но для меня это исключительно теперь скучная техническая обязанность".

Отсидев почти 10 лет, Ходорковский был помилован Владимиром Путиным в 2013 году, а в 2016 году бизнесмена вновь объявили в розыск по делу об убийстве. Сейчас Михаил Ходорковский проживает в Лондоне и занимается развитием общественной организации "Открытая Россия".