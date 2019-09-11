Каталонцы за независимость

"Независимость". Это слово на сотнях плакатов, на устах тысяч людей, собравшихся в центре Барселоны. В Национальный день Каталонии здесь прошел митинг за отделение от Испании. Акция состоялась за несколько недель до вынесения приговора экс-руководителям автономии по делу о проведении референдума и провозглашении независимости региона в октябре 2017 года. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

"Здесь тысячи и тысячи каталонцев, все мы. Эта крупная демонстрация проводится с одной целью. Заявить во всеуслышание Европе и миру, что все следующие недели и месяцы мы будем бороться за независимость Каталонии", - говорит Ким Торра, глава Женералитета Каталонии

В остальной Европе должны наконец понять, какие ужасные вещи здесь творятся. В этот самый момент действия Испании по отношению к каталонцам напоминают апартеид в ЮАР. Такое же беззаконие. Антони Виьньяс пенсионер

В то же время, количество участников традиционного митинга резко сократилось по сравнению с предыдущими годами: в 2018-м на улицы вышли около миллиона человек, в этом - только 600 тысяч.