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Карола Ракете получила награду парламента Каталонии

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 Lucia Riera Bosqued 
Карола Ракете получила награду парламента Каталонии
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Немка Карола Ракете, капитан спасательного судна Sea Watch 3, бросившая вызов итальянским властям, получила престижную «Золотую медаль чести» от парламента Каталонии за оказание помощи терпящим бедствие людям. Вместе с ней награду получил Оскар Кэмпс, руководитель испанской неправительственной организации Open Arms, за свою гуманитарную деятельность в Средиземноморье.

В августе Ракете отказалась принять высшую награду французской столицы, обвинив Париж в лицемерии. Каталонскую медаль она приняла с благодарностью:

– В Италии я по-прежнему нахожусь под следствием, но беспокоит ли меня это? Честно говоря, нет. Потому что мои действия были оправданы. А беспокоит меня несправедливость этого мира, вызванная экономической системой, в которой главное – рост, а также структурами политической власти, уходящими корнями в колониальные времена.

Три месяца назад Карола Ракете была арестована итальянской полицией, но впоследствии освобождена и выслана в Германию. Она говорит, что убеждена в своей правоте и намерена продолжать свою деятельность:

– Я вижу совершенно неотложную необходимость действовать, ведь каждую неделю люди гибнут в Средиземном море, которое я считаю нашей общей европейской границей. И я считаю, что защищать этих людей – обязанность европейских граждан.

Капитан критикует Европейский Союз за «возведение пограничных укреплений на море и финансирование вооружённых группировок для сдерживания потока беженцев».

В июне она провела в море 16 дней с 40 спасёнными мигрантами на борту, после чего высадила их на острове Лампедуза, несмотря на то, что судну Sea-Watch 3 было запрещено заходить в итальянские порты по распоряжению Маттео Сальвини, бывшему тогда министром внутренних дел Италии.

Итальянские власти арестовали ее, обвинив в том, что она поставила под угрозу жизнь полицейских, находившихся на борту патрульного катера, оказавшегося прижатым к причалу, когда её судно заходило в порт Лампедузы.

Ракете рассчитывает, что её признают невиновной и призывает Европейский Союз согласовать внутреннею политику перераспределения мигрантов.