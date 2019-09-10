ВОЗ: Россия в лидерах по числу самоубийств

Россия оказалась в числе стран с самым высоким процентом самоубийств. Об этом свидетельствуют данные, которые Всемирная организация здравоохранения опубликовала ко Дню предотвращения самоубийств. Как сказано в докладе ВОЗ, в среднем в 2016 г. в России зафиксированы более 25 суицидов на 100 тысяч человек. Хуже ситуация только в Лесото и Гайане. Из стран бывшего СССР в первой десятке оказались также Литва, Казахстан и Белоруссия.

Согласно оценкам, которые мы получаем, во всём мире ежегодно совершается около 800 тысяч самоубийств — это значит, что в среднем каждые 40 секунд в мире кто-то погибает по этой причине. Самоубийство — вторая по распространённости причина смерти в возрасте от 15 до 29 лет. Александра Фляйшман эксперт департамента ВОЗ по охране психического здоровья

В России самоубийства подростков связывают с целым комплексом проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние. О причинах суицидов Euronews рассказала руководитель лаборатории детской и подростковой психологии Центра им. Сербского Елена Дозорцева, подтвердив, что российские показатели суицидов для этой возрастной группы действительно значительно выше, чем в других странах:

«Здесь в основном мы видим всё-таки микросоциальные факторы — это семья, школьные проблемы и межличностные конфликты. Мы не выделяли какие-то более крупные социальные влияния, но, конечно, общая стабильность или нестабильность тоже имеет значение. И, конечно, в последние годы встал вопрос о влиянии интернета. Ещё один момент, на который надо обратить внимание, — это повышенные требования сейчас к детям и подросткам в смысле их успешности. Вообще все социальные сравнения здесь играют негативную роль».

Данным ВОЗ о самоубийствах противоречат отчёты Росстата: по оценкам федеральной службы в 2016 суицидов было в полтора раза меньше — 15 случаев на 100 тысяч человек. В ведомстве отмечали, что это самые низкие показатели более чем за полстолетия.