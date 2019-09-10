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Израиль

Нетаньяху снова пообещал аннексию

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 Марфа Васильева 
Нетаньяху снова пообещал аннексию
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Противоракетные сирены прервали выступление премьер-министра Израиля на предвыборном митинге в городе Ашдод. Биньямин Нетаньяху ведет кампанию в преддверие парламентских выборов, намеченных на 17 сентября.

Позже стало известно, что две ракеты были запущены во вторник вечером из сектора Газа, но обе оказались перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрела никто не пострадал.

Тремя часами ранее Нетаньяху пообещал аннексировать стратегически важную часть западного берега реки Иордан в случае победы на выборах: "Мы надеемся, что уже очень скоро сможем воплотить в жизнь план президента Трампа. Я хотел бы получить от вас мандат на установление израильского суверенитета над всеми поселениями", - заявил он в частности.

Заявление израильского премьера вызвало гневную реакцию Саиба Эреката, который в течение многих лет вел переговоры от имени Палестинской автономии: "Подобные планы являются военным преступлением. Мы готовимся к 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и международное сообщество должно прекратить относиться к Израилю как к стране, стоящей выше человеческих законов!"

Нетаньяху имел к виду Иорданскую долину, на которую приходится треть территории Западного берега. 90% ее занимают израильские поселения.